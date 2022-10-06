Молодой калининградец помог телефонным мошенникам обмануть троих пенсионеров

Полицейские задержали калининградца, который помогал телефонным мошенникам обманывать пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

21-летний житель Багратионовского района подрабатывал курьером, который забирал у обманутых людей деньги.

«Всем потерпевшим звонили неизвестные и сообщали, что их родственники попали в ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, аферисты требовали от собеседников определенные денежные суммы. Потерпевшие отдавали прибывшему курьеру наличные. Тот через банкомат переводил деньги сообщникам, оставляя себе 10% от суммы. Таким образом удалось обмануть троих пенсионеров, которые отдали мошенникам в общей сложности около 700 тысяч рублей», - рассказали в полиции.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Мошенничество».