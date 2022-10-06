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Спорт6 октября 2022 12:35

«Балтика» отстранила Гочу Гогричиани от тренировок после информации об избиении девушки

Клуб проводит внутреннее разбирательство
Сергей Богров
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Фото: fc-baltika.ru

Калининградская «Балтика» объявила о том, что отстранила нападающего Гочу Гогричиани от тренировок. Ранее в СМИ появилась информация, что футболист избил свою девушку - 27-летнюю фитнес-модель Кристину Куддус.

- В настоящий момент клуб ведет внутреннее разбирательство произошедшего. На время служебной проверки футболист отстранен от тренировочного процесса с основной командой, - сообщили в клубе.

22-летний Гогричиани перешел в «Балтику» в июле нынешнего года. Он является воспитанником академии «Краснодара», долгое время находился в системах «Ростова» и ЦСКА. Перед переездом в Калининград играл в Иваново.