В Черняховске в частной клинике умерла 34-летняя женщина

В Черняховске в частной клинике умерла 34-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Трагедия произошла 12 сентября. При оказании медицинских услуг у пациентки ухудшилось самочувствие. Несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, женщина скончалась.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, изъята вся необходимая медицинская документация для полного, всестороннего исследования причины смерти женщины, производятся допросы сотрудников частной клиники, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», - заявили в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».