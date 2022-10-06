На пароме «Генерал Черняховский» подняли флаг России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

На пароме «Генерал Черняховский» поднят государственный флаг Российской Федерации. Мероприятие прошло 6 октября в железнодорожном паромном комплексе Балтийска морского порта Калининград, сообщает пресс-служба регионального правительства. «Генерал Черняховский» станет 11-м судном в составе группировки судов, обеспечивающих транспортную доступность Калининградской области.

«Новый паром надежен и высокотехнологичен, построен по новейшим стандартам. И, что немаловажно, он экологичен – работает в том числе на сжиженном природном газе. Паром обеспечит комфортные условия для труда и быта экипажа, высокий уровень сервиса для владельцев грузов», – сказал министр транспорта РФ Виталий Савельев.

По данным региональных властей, после завершения торжественной части началась первая накатка автотехники на паром, после чего «Генерал Черняховский» выйдет на морскую линию морской порт Усть-Луга – морской порт Калининград.

В настоящее время на данной линии задействованы 5 судов: автомобильно-железнодорожные паромы «Маршал Рокоссовский», «Амбал» и «Балтийск», многофункциональные суда с возможностью перевозки накатных грузов Ursa Major и Sparta.

На линии Санкт-Петербург – Калининград работают универсальные грузовые суда СТК-1004, СТК-1019, СТК-1023, «Капитан Миронов» и «Холмогоры», принадлежащие ОАО «Северное морское пароходство».