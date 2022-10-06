Замок Тапиау в Гвардейске посещают до 2 тысяч туристов в месяц

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Замок Тапиау в Гвардейске посещают до двух тысяч туристов в месяц. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, этим летом орденский замок был передан в аренду инвестору. Сам проект ревитализации исторического комплекса стал участником губернаторской программы вовлечения памятников в хозяйственный оборот.

Как рассказал вице-премьер Дмитрий Кусков, финансирование по программе выделяется только на объект культурного наследия. В случае с Тапиау эта сумма составляет 600 миллионов рублей, из которых половина предоставляется в виде льготного займа. График выплат рассчитан на несколько лет, финансирование привязано к объему и качеству выполненных работ. Первый транш будет перечислен инвестору в ближайшее время. Основную часть расходов по созданию туристического объекта «Музей – Замок Парк» для семейного отдыха» инвестор обеспечивает из собственных средств.

Замок Тапиау – один из старейших орденских замков Европы, является объектом культурного наследия федерального значения. Первые упоминания об этом объекте как крепости относятся к 1258 году. Она меняла локацию, разрушалась, достраивалась. Строения замка, сохранившиеся до наших дней, были возведены в 40-50-е годы XIV века. В 70-е годы XIX века это место использовалось в качестве тюрьмы. Назначение замка не изменилось и после Великой Отечественной войны: в его помещениях находились объекты системы исполнения наказаний.