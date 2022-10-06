В Калининграде к лишению свободы приговорили экс-начальника исправительной колонии

Бывший начальник исправительной колонии в Калининграде признан виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

В октябре 2021 года в пожарной бригаде, где отбывали наказание трое осужденных, которые сотрудничали с администрацией, нашли мобильный телефон. За это нарушение мужчин перевели на территорию общей зоны, где их жестоко избили.

Однако начальник колонии не предпринял мер к изоляции этих заключенных, более того, приказал не фиксировать в специальном журнале наличие телесных повреждений.

Суд приговорил уже бывшего начальника к 2,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.