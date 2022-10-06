В Балтийске перенесли старт отопительного сезона

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Начало отопительного сезона в Балтийском городском округе переносится на следующую неделю. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Сергей Мельников.

«Мы объявляли, что 7 октября начнем отопительный сезон, но на улице +15 градусов, у нас тут рванула утечка одна около «свечек» на проспекте Ленина. Сейчас занимаемся устранением, нам понадобится двое суток, чтобы вырезать два участка», - сказал он.

В субботу система будет заполняться водой, к среде-четвергу следующей недели будут топить, добавил Мельников.