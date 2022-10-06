Калининградец ударил собутыльника ножом в шею и заявил, что не хотел убивать

59-летний житель Правдинского района признан виновным в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ноябре 2021 года мужчина ударил своего собутыльника ножом в шею. Только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

В судебном заседании подсудимый признал вину частично, указав, что нанес порез шеи, но не хотел убивать.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.