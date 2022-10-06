Калининградский борец стал вице-чемпионом России среди молодежи

В Ханты-Мансийске прошли итоговые отечественные соревнования года по вольной борьбе среди участников не старше 23 лет. На коврах спорткомплекса «ЮграМегаСпорт» соперничали более 300 представителей 36 регионов РФ.

Как сообщает областное министерство спорта, ранг одного из сильнейших молодых борцов-вольников России подтвердил Арипгаджияв Абдулаев. Студент калининградского училища олимпийского резерва выиграл три поединка из четырех возможных.

Без трудностей преодолев квалификацию, в четвертьфинале будущий вице-чемпион выиграл у коллеги по калининградской сборной Даниила Харчилавы со счетом 10:3. А в полуфинале оказался сильнее Ахмеда Зубайрова из Дагестана со счетом 6:0.

Это позволило ему в статусе фаворита выйти на заключительную встречу, где со счетом 8:3 победу на ним сенсационно праздновал уже Джамбулат Кизинов из Ханты-Мансийского автономного округа.