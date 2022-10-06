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Общество6 октября 2022 16:09

Калининградец оказал сопротивление полицейскому и попал в колонию

Мужчина ударил командира отряда ППС
Виктор Сергеев

В Зеленоградске осудили местного жителя за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В августе пьяного мужчину доставили в отдел полиции. В отделении он стал дебоширить и ударил командира отряда ППС.

В ходе судебного заседания злоумышленник признался, что был недоволен задержанием, мог выражаться нецензурно, но никаких ударов сотрудникам полиции не наносил.

Суд приговорил его к 1 году лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.