Калининградец оказал сопротивление полицейскому и попал в колонию

В Зеленоградске осудили местного жителя за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В августе пьяного мужчину доставили в отдел полиции. В отделении он стал дебоширить и ударил командира отряда ППС.

В ходе судебного заседания злоумышленник признался, что был недоволен задержанием, мог выражаться нецензурно, но никаких ударов сотрудникам полиции не наносил.

Суд приговорил его к 1 году лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.