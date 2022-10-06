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Общество6 октября 2022 16:11

Задолженность за тепло в Калининграде уменьшилась на 75 млн рублей

Виктор Сергеев
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Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде просроченная задолженность потребителей за тепло и горячую воду составила, по состоянию на сентябрь, 1 млрд 269 млн рублей. По сравнению с данными на 1 июля сумма долга потребителей уменьшилась на 75 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Большую часть - 82,3% - составляет задолженность горожан за жилые помещения. Всего калининградцы задолжали 1 млрд 45 млн рублей.

Остальная сумма накопилась из долгов предприятий, управляющих организаций, собственников и арендаторов нежилых помещений.