Калининградцев приглашают написать «Большой этнографический диктант»

С 3 по 8 ноября в России будет проходить просветительская акция «Большой этнографический диктант». Участниками акции могут стать граждане России и зарубежных стран независимо от возраста, образования, вероисповедания и гражданства, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Рабочие языки диктанта – русский, английский, испанский. Задания для участников до 16 лет состоят из 20 общефедеральных вопросов. Для участников старше 16 лет – из 30 вопросов: 20 общих для всех;10 уникальных для каждого субъекта России, а для заграничных площадок – посвященные местам, связанным с Россией за пределами Российской Федерации.

Чтобы стать онлайн-участником, необходимо зайти на сайт «Большого этнографического диктанта» с 3 по 8 ноября. Правильные ответы на задания будут опубликованы здесь же до 11 ноября.

Отметим, что в 2021 году в Калининградской области этнографический диктант написали порядка 26 тысяч участников.