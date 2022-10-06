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Общество6 октября 2022 16:14

В Калининграде будут судить директора мебельной фирмы, который присвоил деньги клиентов

Коммерсант присвоил почти 500 тысяч рублей
Виктор Сергеев

В суд направлено уголовное дело в отношении директора мебельной компании, которого обвиняют в присвоении денег. По версии следствия, 35-летний мужчина присвоил деньги трех клиентов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Обвиняемый подписывал с клиентами договоры на изготовление мебели и получал от них предоплату. Полученные деньги злоумышленник присваивал себе. Ущерб, причинённый потерпевшим, составил 478 тысяч рублей», - отметили в полиции

Кроме того, на стадии предварительного следствия находятся два уголовных дела, возбуждённые по статье «Мошенничество».