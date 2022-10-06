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Общество6 октября 2022 16:15

Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

За сутки в Калининградской области было выявлено 234 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 128 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 2,

Багратионовский городской округ - 12,

Озерский городской округ – 5,

Балтийский городской округ – 2,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 3,

Полесский городской округ – 6,

Гурьевский городской округ - 25,

Правдинский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 2,

Светловский городской округ – 7,

Зеленоградский городской округ – 7,

Светлогорский городской округ – 2,

Краснознаменский городской округ – 2,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 1,

Черняховский городской округ – 14,

Янтарный городской округ – 4.