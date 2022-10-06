В Калининграде прошла очередная отправка мобилизованных на полигоны Западного военного округа

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Из Калининградской области на полигоны Западного военного округа отправили более 160 мобилизованных. Церемония отправки состоялась на полигоне Чкаловск, сообщает пресс-служба Балтфлота. Это уже вторая по счету отправка, первая состоялась 30 сентября.

Там мобилизованные пройдут курс подготовки и боевого слаживания подразделений в соответствии с военно-учетными специальностями.

«Убывшие военнослужащие после прохождения обучения по программе индивидуальной подготовки на полигонах Балтийского флота в учебных центрах Западного военного округа приступят к подготовке в составе взводов, рот (батарей). В ходе боевого слаживания военнослужащие овладеют навыками действий в составе подразделений, освоят боевую технику и вооружение. Кроме того, они будут оттачивать навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских системах», - отметили в пресс-службе флота.