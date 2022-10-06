В Калининграде задержали рецидивиста, ограбившего пенсионера в его квартире

В Калининграде полицейские задержали уголовника, который ограбил пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Судимый 10 раз калининградец под предлогом возврата сыну потерпевшего денежного долга проник в жилище 74-летнего пенсионера. Попросив мужчину разменять деньги, злоумышленник выждал подходящий момент, выхватил купюры из его рук и скрылся. Ущерб составил 9 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали 52-летнего местного жителя, на него завели уголовное дело по статье «Грабеж».