Продажи машин с пробегом в Калининграде выросли почти на 40 процентов

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Продажи автомобилей с пробегом в Калининградской области в III квартале выросли на 38,9%. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто».

В рейтинге самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей со средней ценой от 3 млн рублей первое место занимает BMW X5. Также в топ-5 вошли BMW 5 серия, Toyota Land Cruiser. BMW X6 и Toyota Camry.

В ценовом сегменте от 1,5 до 3 млн рублей рублей лидером по доле продаж на рынке авто с пробегом в III квартале стала модель Toyota Camry. В рейтинг самых востребованных моделей в данном сегменте также вошли Kia Sportage, BMW 5 серия, Hyundai Creta и Mazda 6.

В рейтинге наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом бюджетных моделей – до 1,5 млн рублей – первое место по итогам III квартала 2022 года занимает Volkswagen Passat. Также в топе самых востребованных автомобилей в данном ценовом сегменте оказались Volkswagen Golf, BMW 5 серия, Audi 100, Mercedes-Benz E-класс.