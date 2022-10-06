Губернатор Алиханов проводил мобилизованных калининградцев

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В четверг, 6 октября, 170 мобилизованных калининградцев были отправлены на полигоны Западного военного округа. Провожали военнослужащих губернатор Антон Алиханов и командующий Балтфлотом Виктор Лиина, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава региона пожелал всем вернуться домой невредимыми и выразил уверенность в победе.

«Сейчас вы главная опора нашей страны, – сказал губернатор. – От того, как вы будете воевать, как будете выполнять свои задачи, зависит будущее Калининградской области и всей России. Мы гордимся вами и постараемся, чтобы у вас было все необходимое для успешного и эффективного выполнения поставленных перед вами задач. Будем делать все от нас зависящее, чтобы ваши близкие чувствовали себя комфортно, не знали никаких сложностей».