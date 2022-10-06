Мишустин: Транспортная доступность Калининграда – один из приоритетов правительства РФ

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Обеспечение транспортной доступности Калининградской области – один из приоритетов правительства РФ. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в приветственном обращении к экипажу парома «Генерал Черняховский», который вышел на линию Усть-Луга - Балтийск.

«Морские перевозки – важный элемент для надежного решения этой стратегической задачи. Обновленный флот гарантированно обеспечит возможность доставки всех дополнительных объемов, которые из-за санкционных ограничений будут перенаправляться с сухопутных маршрутов, – отметил глава правительства. – И конечно, мы будем продолжать повышать эффективность эксплуатации судов на этом направлении. А также снижать стоимость транспортной составляющей для граждан и бизнеса. Для чего с сентября уже действует механизм субсидирования морских перевозок. Наша задача - чтобы конечные цены на социально значимые товары и грузы в самом западном регионе страны оставались на прежнем уровне, на котором они были до введения ограничений на транзит».

Напомним, «Генерал Черняховский» станет 11-м судном в составе группировки судов, обеспечивающих транспортную доступность Калининградской области.