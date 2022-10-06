В Калининграде камеры «Безопасного города» помогли разыскать виновника ДТП с пострадавшим

В Калининграде камеры «Безопасного города» помогли установить водителя, который совершил ДТП с пострадавшим и скрылся. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Авария произошла на проспекте Мира. Водитель «Рено» совершил столкновение и скрылся с места происшествия.

С помощью «Безопасного города» маршрут беглеца был установлен: мужчина бросил автомобиль в безлюдном месте и сбежал.

На следующий день 34-летний пока еще водитель уже давал объяснения инспекторам по розыску отдельного батальона ДПС. Мужчину в итоге привлекли к ответственности за ДТП с пострадавшим и оставление места аварии. Его могут лишить прав по совокупности на 3,5 года.