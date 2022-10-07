В Немане водитель «Лексуса» хранил марихуану в двухлитровых банках

Житель Неманского района попался с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В оном из поселков автоинспекторы остановили «Лексус». 36-летний водитель при проверке заметно нервничал, поэтому полицейские решили проверить машину.

В багажнике они нашли пакет и две двухлитровые банки с веществом растительного происхождения и частями неизвестных растений со специфическим запахом.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Было установлено, что в банках находилось более 300 граммов марихуаны и 800 граммов конопли. Кроме того, полицейские нашли в багажнике три ультрафиолетовых светильника и палатку для культивации растений.

На водителя завели уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.