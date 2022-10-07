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Общество7 октября 2022 7:43

Приставы заставили гурьевский МУП погасить долги за электричество

Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

Приставы заставили гурьевское муниципальное предприятие погасить долги за электричество. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

МУП задолжал за электричество 2,6 млн рублей. Должник не исполнил требований в установленные сроки, поэтому на его имущество были наложены ограничения. Судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении специализированного автомобиля и нежилого помещения.

Принятые меры заставили руководство предприятия полностью погасить задолженность. После этого арест с имущества был снят.