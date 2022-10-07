В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 7 октября отключено электричество

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в пятницу, 7 октября, в течение дня отключено электричество в домах на 8 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18.00 света не будет на ул. Интернациональная 9-25,30в, ул. У. Громовой 30-58,64, ул. Рассветная 21-27, ул. Согласия 50-54.

С 13.30 до 18.00: пр-кт Гвардейский, ул. Ген.-фельдм. Румянцева 7, ул. Д. Донского (у ТП-37), ул. Серж. Колоскова 4а К-1,10(шк. № 47).

С 09.00 до 13.00: на ул. Ген.-фельдм. Румянцева 3,7, ул. Д. Донского 18, ул. Серж. Колоскова 4а К-1,8а.

Отключений на сетях холодного, горячего и теплоснабжения не планируются.