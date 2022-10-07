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Общество7 октября 2022 8:35

Синоптики прогнозируют спад температуры на выходных в Калининграде

Но в целом будет тепло
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Александр Подгорчук

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Калининграде. Бабье лето задержится в наших краях до самого конца недели, но перемены тоже будут.

Как прогнозирует Гидрометцентр России, в субботу, 8 октября, воздух в Калининграде прогреется до +17 градусов. Ожидается небольшой дождь, юго-западный, западный ветер скоростью до 10 метров в секунду и слегка пониженное атмосферное давление - 757 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье температура упадет до +14...+15 градусов. Осадков не будет, давление довольно быстро вырастет до 767 мм, скорость северо-западного ветра составит 11 метров в секунду.