В Калининграде в супермаркете в течение часа задержали двух воров

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В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые с разницей в час совершили кражи в одном и том же супермаркете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне в 11:20 сработала кнопка тревожной сигнализации в супермаркете на улице Фрунзе. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 30-летнего горожанина, который украл две коробки конфет и бутылку водки.

Ровно через час росгвардейцы выехали по тому же адресу, так как администратор увидел по камерам видеонаблюдения, что молодой человек положил в рюкзак два энергетических напитка, а по пути к выходу захватил светодиодный фонарь.

Скрыться 17-летнему воришке не удалось, сотрудники Росгвардии сопроводили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.