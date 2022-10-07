В Калининграде пройдет лекция, посвященная советским открыткам и фотографиям города

В Калининградской областной научной библиотеке состоится встреча с историком, специалистом Центра регионоведения Сюзанной Фостовой. Главной темой вечера, который пройдет 9 октября, станет визуальная история советского Калининграда.

«У многих дома сохранились советские открытки Калининграда и альбомы с городскими видами. Помимо первичных знаний о том, как выглядели улицы, скверы и здания, они позволяют нам понять намного больше. Например, то, как презентовался наш город для туристов со всего Союза и за его пределами», - говорит историк.

На встрече разговор будет вестись о том, откуда пришло представление, как должен был выглядеть наш город, какими способами конструировался его облик и маскировалось довоенное прошлое.

Также будет возможность сравнить фото, прошедшие идеологические фильтры, с любительскими неформальными фотографиями горожан, сделанными в Калининграде.

Встреча состоится 9 октября в 15.00 в клубном зале областной научной библиотеки. Вход свободный.