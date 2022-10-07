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Общество7 октября 2022 11:52

Калининградца будут судить за сбыт 57 кг наркотиков и хранение оружия

Расследование уголовного дела завершено
Виктор Сергеев

Прокуратура Калининграда утвердила обвинительное заключение в отношении 27-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, а также хранении оружия, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре 2021 года калининградец купил в интернете 57 килограммов наркотиков и забрал их из тайников на территории региона. В тайнике также находилось огнестрельное оружие и боеприпасы.

Часть наркотиков он расфасовал и хранил для дальнейшего сбыта.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.