В Калининграде начали расширять тротуар около ТЦ «Европа»

. Фото: мэрия Калининграда

На Ленинском проспекте в Калининграде начались работы по расширению тротуара около ТЦ «Европа». Об этом сообщается на странице городской администрации во ВКонтакте.

«Очередной раунд переговоров главного архитектора города и руководства комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры завершился вчера победой функционализма над барокко, и уже сегодня утром рабочие вышли на тротуар у перехода через Ленинский проспект возле «Европа-Центра», для того чтобы просто расширить его на 1,5 метра. Если подрядчик не переоценивает свои силы, то за выходные всё замостят», - заявили в мэрии Калининграда.