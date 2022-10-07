Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 187 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 16 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 103 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 5,
Багратионовский городской округ - 8,
Озерский городской округ – 3,
Балтийский городской округ – 10,
Пионерский городской округ – 4,
Гвардейский городской округ - 4,
Полесский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ - 16,
Гусевский городской округ – 10,
Светловский городской округ – 3,
Зеленоградский городской округ – 6,
Советский городской округ – 3,
Мамоновский городской округ – 6,
Черняховский городской округ – 4,
Янтарный городской округ – 1.