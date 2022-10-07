Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 187 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 16 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 103 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 5,

Багратионовский городской округ - 8,

Озерский городской округ – 3,

Балтийский городской округ – 10,

Пионерский городской округ – 4,

Гвардейский городской округ - 4,

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 16,

Гусевский городской округ – 10,

Светловский городской округ – 3,

Зеленоградский городской округ – 6,

Советский городской округ – 3,

Мамоновский городской округ – 6,

Черняховский городской округ – 4,

Янтарный городской округ – 1.