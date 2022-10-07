Калининградцев призывают написать «Доброе письмо» участникам спецоперации

Калининградская область присоединилась к Всероссийской акции «Добрые письма». Любой житель региона может написать анонимное письмо участнику специальной военной операции со словами поддержки и благодарности, сообщает пресс-служба областного правительства.

В дальнейшем все собранные письма силами волонтеров будут доставлены военнослужащим.

В Калининграде письма принимаются по адресу: БЦ «Акрополь», ул. Профессора Баранова, д. 34, пом. 411, по будням с 09.00 до 20.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).

Жители муниципалитетов области могут передать письма и открытки через добровольческие штабы в своих муниципалитетах, с полным списком и адресами которых можно ознакомиться по ссылке.