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Общество7 октября 2022 12:08

Калининградцев призывают написать «Доброе письмо» участникам спецоперации

Все собранные письма силами волонтеров будут доставлены военнослужащим
Виктор Сергеев

Калининградская область присоединилась к Всероссийской акции «Добрые письма». Любой житель региона может написать анонимное письмо участнику специальной военной операции со словами поддержки и благодарности, сообщает пресс-служба областного правительства.

В дальнейшем все собранные письма силами волонтеров будут доставлены военнослужащим.

В Калининграде письма принимаются по адресу: БЦ «Акрополь», ул. Профессора Баранова, д. 34, пом. 411, по будням с 09.00 до 20.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).

Жители муниципалитетов области могут передать письма и открытки через добровольческие штабы в своих муниципалитетах, с полным списком и адресами которых можно ознакомиться по ссылке.