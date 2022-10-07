На ул. Лукашова в Калининграде сбили 4-летнюю девочку

В пятницу, 7 октября, на улице Лукашова в Калининграде сбили ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в 12 часов. Водитель неустановленного автомобиля сбил 4-летнюю девочку, которая вместе с мамой переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

После наезда водитель отвез пострадавшую и ее мать в их дом и уехал, не сообщив в полицию и скорую о случившемся. После этого родители вызвали скорую помощь, и пострадавшую доставили в детскую областную больницу, где врачи зафиксировали травмы у ребенка.

Сейчас автоинспекторы разыскивают водителя, очевидцев ДТП просят позвонить по телефону дежурной части ДПС 552-511.