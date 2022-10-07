Помощь соцработника начали получать жители еще трех муниципалитетов Калининградской области

. Фото: Правительство Калининградской области

Помощь начали предоставлять жителям Озерского, Мамоновского и Нестеровского округов. Услуги оказывают дом социального ухода «Веста» и Долгоруковский дом-интернат. Об этом сообщили в министерстве соцполитики в пятницу, 7 октября.

Таким образом, помощь могут получить уже жители десяти муниципалитетов. Услуги сиделки ранее также предоставлены жителям Советского, Гвардейского, Гурьевского, Гусевского, Черняховского, Полесского округов и Калининграда.

«Мы продолжаем масштабировать проект, который предполагает расширение социальных услуг в надомной форме обслуживания, являющейся приоритетной. В нынешнем году свыше 4600 жителей области воспользовались помощью соцработника на дому, 54 из них получили услугу сиделки», – отметила руководитель ведомства Анжелика Майстер.

Пилотный проект обладает рядом преимуществ. Во-первых, это возможность самостоятельного выбора поставщика услуг. Граждане могут отдать предпочтение как государственной, так и некоммерческой организации. Во-вторых, удобство предоставления услуги. Человеку за счет государства выдается социальный сертификат, стоимость которого составляет почти 30 тысяч рублей в месяц. Все средства идут на оплату работы сиделки. В-третьих, длительное время посещения подопечного соцработником. Он ухаживает за ним четыре часа в день, пять раз в неделю.

Социальная услуга направлена не только на помощь пожилым гражданам и инвалидам, но и на поддержку родственного ухода.

Напомним, что услугой могут воспользоваться пожилые люди, страдающие различными тяжелыми заболеваниями.

Подробная информация доступна в отделениях соцзащиты по месту жительства.