Вместо покупки новогодней ели мэрия Калининграда направит деньги на поддержку мобилизованных

В этом году на площади будет старая елка. Фото: Александр Подгорчук

Администрация приняла решение отказаться от покупки праздничной ели, направив эти средства на закупку товаров для мобилизованных калининградцев.

Аукцион на закупку новогодней ели и праздничного оформления площади на сумму почти 56 млн рублей был отменен. Деньги направят на приобретение товаров, необходимых мобилизованным калининградцам.

Это стало возможно после появления соответствующего Указа Президента и Постановления Правительства России, которые разрешили региональным властям, органам местного самоуправления самостоятельно закупать товары для мобилизованных граждан за счет средств местных бюджетов.

В администрация сообщили, что ранее с таким же предложением к муниципальным властям, в том числе и через социальные сети, обращались жители города.