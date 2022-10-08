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Общество8 октября 2022 9:08

За сутки в Калининграде ликвидировано 8 возгораний

Два из них в жилом секторе
Юлия ВАРЫХАНОВА
Ликвидация пожара в поселке Липово.

Ликвидация пожара в поселке Липово.

Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, за сутки поступило несколько вызов. Один из них о пожаре в двухкомнатной квартире на Московском проспекте города Калининграда. В девятиэтажном доме, в квартире на кухне горела пища на плите. Возгорание ликвидировали подручными средствами.

Другой вызов был на улице Понартской города Калининграда. Там полностью выгорел автомобиль «Фольксваген Гольф-2». Ещё один вызов поступил с посёлка Липово, Гусевского ГО. В одноэтажном, кирпичном цеху по обработке древесины в переулке Школьном горела деревянная кровля. Помощь спасателей понадобилась и на улице Ленинградской, там горело придорожное дерево.

Также, сотрудники МЧС 4 раза привлекались к устранению последствий горения бытовых отходов. Все происшествия обошлись без пострадавших.