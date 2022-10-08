Директор управления капстроительства Краснознаменского района подозревается в получении взятки

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области за получение взятки задержан начальник бюджетного учреждения администрации Краснознаменского района. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

По версии следствия, 5 октября текущего года, в городе Советске, подозреваемый получил от подрядчика по муниципальному контракту на благоустройство территории центра молодежи и спорта в Краснознаменске часть взятки в размере 30 тыс. рублей. Взамен злоумышленник обещал беспрепятственное принятие работ по муниципальному контракту. Как полагает следствие, общая сумма взятки, которую подозреваемый намеревался получить от подрядчика, должна была составить 100 тыс. рублей.

Непосредственно после получения денежных средств подозреваемый задержан сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Подозреваемый допрошен, дал признательные показания. В отношении него следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело. Муниципальный служащий подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, в значительном размере).

Расследование продолжается.