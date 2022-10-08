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Происшествия8 октября 2022 9:35

При взрыве газа в Зеленоградском округе обрушилась стена жилого дома

ЧП произошло в субботу, 8 октября
Юлия ВАРЫХАНОВА
Фото с места происшествия.

Фото с места происшествия.

Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области

Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, 8 октября около 8 часов утра поступило сообщение о частичном обрушении одноэтажного жилого дома.

Обрушилась стена здания довоенной постройки на улице Зеленой в поселке Переславское Зеленоградского муниципального округа. По предварительной информации обрушение произошло по причине неисправности газового оборудования. Возгорания не произошло.

Пострадали 2 человека. Для ликвидации последствия происшествия привлечены силы и средства в составе 36 человек и 10 единиц техники.