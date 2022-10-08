Власти Калининграда выделяют 14,5 млн на новые пешеходные переходы и светофоры

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На сайте госзакупок опубликовали аукцион по устройству пешеходных переходов и светофоров. Власти оценивают работы в 14,5 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 17 октября. Победителю необходимо будет сделать семь пешеходных переходов и установить три светофора. Закончить работы нужно до конца этого года.

Пешеходные переходы появятся на следующих участках дорог:

- на пересечении ул. Киевская-Трамвайный пер;

- в районе дома 115 по Балтийскому шоссе;

- на пересечении ул. Генерал-Л-та Озерова.-ул. Мусоргского;

- в районе дома 30 по ул. Генерала Челнокова;

- в районе ОП Рыбников по ул. Генерала Челнокова;

- в районе 2-го эстакадного моста по Московскому пр-ту;

- на пересечении ул. Генерал-Фельдмаршала Румянцева-ул. Дмитрия Донского.

Светофоры необходимо установить:

- на пересечении ул. Горького – ул. Первомайская;

- в районе пешеходного перехода по ул. Согласия 28;

- на пересечении ул. Островского – ул. Колхозная.