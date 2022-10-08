Прокуратура Калининграда взяла на контроль взрыв газа в жилом доме в пос. Переславское

Фото с места происшествия. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

По предварительным данным, утром 8 октября 2022 года в жилом доме в пос. Переславское Зеленоградского муниципального округа произошёл хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Калининградской области.

В результате происшествия произошло обрушение стены жилого дома. Пострадали 81-летняя женщина и 13-летний мальчик, которые находятся в медицинских учреждениях.

На месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Зеленоградского района Михаил Львов. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению федерального законодательства.