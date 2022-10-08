Под Калининградом «Шкода» насмерть сбила рыбака и упала в залив

Об инциденте рассказали в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Предварительно установлено, что 8 октября 33-летний водитель автомобиля «Шкода» двигался по улице Мамоновское шоссе в г. Калининграде и не справился с управлением. Далее допустил выезд с проезжей части и наехал на 2-х рыбаков, после чего автомобиль опрокинулся в залив.

В результате ДТП один из рыбаков и пассажирка автомобиля скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и второй мужчина получили травмы.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.