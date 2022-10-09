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Общество9 октября 2022 9:34

В Калининградской области продолжает работать телефонная линия «Ребенок в опасности»

Николай Литвинов
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Фото: Александр Подгорчук

Круглосуточная работа телефонной линии «Ребенок в опасности» организована в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области.

- Дети, их родители, а также все неравнодушные граждане, обладающие информацией о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетнего или малолетнего ребенка, могут позвонить по номеру телефона 123, - напоминает пресс-служба СК. - Каждый обратившийся гражданин будет услышан. Поступившие сообщения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и по ним будут приняты решения.