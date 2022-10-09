В Куликово загорелся ветряк, огонь тушили на высоте 70 метров

. Фото: Александр Подгорчук

Ветряк в поселке Куликово Зеленоградского района загорелся в восьмом часу вечера субботы, 8 октября. Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, пламя охватило верхнюю часть электростанции на высоте более 70 метров.

На борьбу с огнем прибыл расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-29 в составе 4 человек и одной единицы техники. Пожарным удалось успешно справиться с возгоранием, площадь которого составила 20 квадратных метров. В ЧП никто не пострадал.

Причина пожара выясняется.