. Фото: Музей Мирового океана.

В Музей Мирового океана доставили венецианскую гондолу отечественной сборки. Как сообщили в пресс-службе, ее в 2018 году построил калининградский скульптор Андрей Шевцов по чертежу, опубликованному в книге «Seamanlike sense ire powercraft» (Лондон, 1968 г.). Использовались несколько пород дерева: дуб, ясень, сосна. Декор лодки - из бронзы. Для изготовления кресла использованы красное дерево, натуральная кожа, янтарь. Длина лодки составляет порядка 11 м.

Корпус судна имеет асимметричную форму: обвод левого борта гондолы на 23 сантиметра длиннее, чем у правого. При этом и нос, и корма лодки специально приподняты. Именно благодаря такой конструкции гондольер может управлять этой лодкой стоя и с помощью всего одного весла.