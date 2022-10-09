«Балтика» сыграла вничью с «Нефтехимиком» и вышла на первое место

Вечером в воскресенье, 9 октября, калининградская «Балтика» провела на своем поле матч 13-го тура Первой лиги. Соперником нашей команды стал нижнекамский «Нефтехимик».

Счет в первом тайме открыли калининградцы, которые заработали пенальти. К 11-метровой отметке вышел Гедеон Гузина - его точный удар вывел команду вперед. На 42-й минуте гости усилиями нападающего Мераби Уридия счет сравняли, а в начале второго тайма благодаря году Артема Котика повели в счете. Балтийцы ответили на 89-й минуте - забил Дмитрий Барков. Больше болельщики голов не увидели. Матч завершился со счетом 2:2, что позволило «Балтике» с 23-ю набранными очками выйти на первое место в турнирной таблице. Удастся ли закрепиться в лидерах, станет ясно в понедельник, когда свой матч с «Арсеналом» проведет «Алания», у которой пока 22 очка.

«Балтика» в следующем туре встретится на выезде с «Кубанью» 16 октября. Дома команда сыграет 23 октября и примет «Волгу».