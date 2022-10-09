Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки в Калининградской области коронавирусом заразились 124 человека. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, географически новые случаи распределились так:
Калининград - 66
Гурьевский городской округ - 11
Багратионовский городской округ - 8
Черняховский городской округ - 7
Зеленоградский городской округ - 6
Гвардейский городской округ - 5
Светловский городской округ - 5
Мамоновский городской округ - 4
Балтийский городской округ - 2
Нестеровский городской округ - 2
Неманский городской округ - 1
Правдинский городской округ - 2
Гусевский городской округ - 1
Озерский городской округ - 1
Пионерский городской округ - 1
Полесский городской округ - 1
Янтарный городской округ - 1