Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки в Калининградской области коронавирусом заразились 124 человека. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, географически новые случаи распределились так:

Калининград - 66

Гурьевский городской округ - 11

Багратионовский городской округ - 8

Черняховский городской округ - 7

Зеленоградский городской округ - 6

Гвардейский городской округ - 5

Светловский городской округ - 5

Мамоновский городской округ - 4

Балтийский городской округ - 2

Нестеровский городской округ - 2

Неманский городской округ - 1

Правдинский городской округ - 2

Гусевский городской округ - 1

Озерский городской округ - 1

Пионерский городской округ - 1

Полесский городской округ - 1

Янтарный городской округ - 1