Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 октября 2022 6:21

Появились подробности лобового столкновения «Фольксвагена» и «Шкоды» на трассе Калининград - Балтийск

Виновник ДТП совершал обгон
Юлия ВАРЫХАНОВА

9 октября около двух часов дня на автодороге Калининград - Балтийск лоб в лоб столкнулись «Шкода» и «Фольксваген». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Калининградской области.

По предварительным данным, со стороны Калининграда в направлении Балтийска двигался «Фольксваген Гольф» под управлением водителя 1983 г. р, который на правостороннем закруглении дороги стал совершать обгон. Автомобиль выехал на встречку, где столкнулся со «Шкодой Кодиак» под управлением водителя 1968 г. р.

В результате ДТП водитель и пассажир «Фольксвагена» госпитализированы. Пассажиры «Шкоды» также получили телесные повреждения.