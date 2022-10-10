Появились подробности лобового столкновения «Фольксвагена» и «Шкоды» на трассе Калининград - Балтийск

9 октября около двух часов дня на автодороге Калининград - Балтийск лоб в лоб столкнулись «Шкода» и «Фольксваген». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Калининградской области.

По предварительным данным, со стороны Калининграда в направлении Балтийска двигался «Фольксваген Гольф» под управлением водителя 1983 г. р, который на правостороннем закруглении дороги стал совершать обгон. Автомобиль выехал на встречку, где столкнулся со «Шкодой Кодиак» под управлением водителя 1968 г. р.

В результате ДТП водитель и пассажир «Фольксвагена» госпитализированы. Пассажиры «Шкоды» также получили телесные повреждения.