В Гурьевске школьники собрали несколько мешков овощей и фруктов для помощи больным животным

. Фото: Биосфера Балтики

Ученики и учителя Классической школы Гурьевска организовали сбор продуктов для диких зверей и птиц. Неравнодушные собрали несколько мешков овощей и фруктов.

Об этом сообщили в организации «Биосфера Балтики», которая уже больше 4 лет в Калининградской области занимается лечением и реабилитацией диких животных.

Волонтеры увезли из Гурьевска целую машину овощей и фруктов, а местная жительница выделила зоозащитникам 20 тыкв и кабачки.

«Овощи с удовольствием едят лебеди, утки, врановые и мелкие певчие птицы. Также чайки не отказываются от лакомства», - пояснили в «Биосфере Балтики».

Отметим, волонтерская организация рада любой помощи от неравнодушных калининградцев.