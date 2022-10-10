В Центре реабилитации диких животных в Калининграде заканчивается корм

Выдра из Биосферы Балтики. Фото: «Биосфера Балтики».

«Новость экстренная. Мышей осталось на 2 дня. Их едят не только совы, но и выдра. Выдре можно было бы рыбу, но купить не на что, а на просьбу поделиться в этот раз никто не отозвался. Перепелов мы так и не можем взять, не хватает денег. Ближайшая оказия на мышей завтра. Но мы не соберем 16 тысяч до завтра», - так начинается пост помощи руководителя «Биосферы Балтики» Юлии Садовской в группе ВКонтакте.

«Биосфера Балтики» принимает на реабилитацию диких животных, консультирует, проводит лекции и мастер-классы по прикладной орнитологии и помощи животным. Помочь организации можно на сайте.