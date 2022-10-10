Калининград вошел в топ популярных городов России для отдыха в октябре

В список городов России, куда отправляются или намерены отправиться туристы в октябре, попал Калининград. По оценке экспертов сервиса Tvil, в тройке лидеров оказались Сочи (26% бронирований), Санкт-Петербург (11%) и Москва (6%).

В топ-10 городов Калининград занимает 6-е место, расположившись между Кисловодском и Пятигорском. Замыкают список Геленджик, Ялта и Минск.

По статистике, отдыхать в бархатный сезон чаще всего едут пары (42%), одиночки (24%) и компании друзей (12%). Реже – семьи и женщины с детьми.

Ранее сообщалось, что Калининград вошел в топ популярных городов России для путешествий с животными.