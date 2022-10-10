Мобилизованных калининградцев учили эвакуировать раненых с поля боя

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Военные медики Балтийского флота провели с мобилизованными калининградцами занятие по эвакуации условно раненых с поле боя. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Учебные действия проводились как на условно пострадавших военнослужащих, так и на специализированных манекенах, позволяющих полностью сымитировать любые ранения, которые может получить военнослужащий во время проведения боевой операции.

По замыслу тренировки, в ходе боестолкновения военнослужащие получили ранения различной степени тяжести. Военные медики продемонстрировали мобилизованным военнослужащим, как в кратчайшие сроки организовать эвакуацию условно раненых с поля боя при помощи бронированной медицинской машины МТЛБ и с использованием комплектации ранца специального РС-05.

Раненых эвакуировали с различных мест поля боя: из подбитого танка, перекрытого окопа, артиллерийской позиции. Далее военнослужащие, призванные из запаса, сами приняли участие в практических действиях, выполнив различные учебные мероприятия по медицинскому обеспечению в условиях общевойскового боя.

Всего в занятии приняли участие более 100 военных медиков и мобилизованных военнослужащих, было задействовано около 10 единиц специальной медицинской военной техники.