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Звезды10 октября 2022 7:33

Калининградцев приглашают на бесплатную лекцию о славянофильстве

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Лекцию на тему развития славянофильства в России (16+) проведут в Доме китобоя. Посетить вечер 12 октября можно будет бесплатно, сообщают организаторы.

«Славянофильство» - имя, данное небольшому кружку московских дворян со стороны их оппонентов.

«О сути их идей, об устройстве кружка, образованного Хомяковым, братьями Киреевскими, Самариным, Аксаковым, о том, почему «славянофилами» оказались люди, представлявшие цвет европейского образования в России, – пойдет разговор на лекции», - рассказали организаторы.

Встреча состоится в рамках цикла «История русской философии». Лекторами выступят философы Владас Повилайтис и Андрей Тесля.

Начало встречи в 18.30. Вход свободный.